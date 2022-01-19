Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 января 2022 года: более 2,8 миллиона жителей Кубани привились от COVID-19

Прививка - лучший способ избежать заражения Фото: admkrai.krasnodar.ru
На Кубани продолжается массовая вакцинация населения. Она длится уже больше года. За это время прививку от самой популярной инфекции человечества поставили более 2,8 миллиона жителей Краснодарского края.
Считается, что вакцинация – лучший способ избежать заболевания ковидом. Благодаря прививку на Кубани формируется коллективный иммунитет. Он должен сформироваться, когда вакцину получат минимум 70-80% взрослого населения региона.
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