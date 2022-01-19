В Сочи на Крещение закрыли пляжи и собор Архангела Михаила

Омовения на курорте запретили из-за непогоды Фото: Олег УМАРОВ

Купания в Сочи традиционно проходили в море, но из-за прогнозируемого шторма в пять баллов вход в воду закрыли.

- Убедительно просим жителей и туристов воздержаться от крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января. Это может быть опасно для жизни и здоровья, – заявила заместитель начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Татьяна Катаниди, уточнив, что можно будет набрать крещенскую воду в храмах.

Напомним, в прошлом году в Сочи крещенские купания тоже были отменены из-за ухудшения погодных условий и неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

- Много желающих погружаться в воду около полуночи, поэтому приходят сначала к морю, а там все огорожено. Вот к собору приехали, а тут закрыто, - рассказал Сергей, местный житель.

Ровно в полночь на море бушевали волны, а с неба падал град с мокрым снегом. При этом местами порывы ветра будут достигать 22-27 м/с.

Все службы переведены в усиленный режим работы. Гостей и жителей города просят воздержаться от выходов в горы в этот период, не выезжать на автомобилях без зимней резины.

- В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 010, 112, - уточнили в администрации Сочи.