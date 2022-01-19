Фото: admkrai.krasnodar.ru

Штамм "омикрон" – самая заразная форма коронавируса. К такому выводу пришли специалисты ВОЗ после анализы вспышек ковида в Европе. Основной удар приняла на себя Великобритания. Еще в середине декабря она заявила о первом случае смерти из-за нового вида вируса.

По прогнозам экспертов, "омикрон" станет доминирующей формой вируса в Европе. Об этом говорят цифры заражения на континенте. Они растут каждый день.

«КП» – Кубань» выяснила, что известно о заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Краснодарском крае. Это два человека. Их имена не раскрываются.

Накануне стало известно о двух случаях заражения в Республике Адыгея. Об этом сообщил региональный минздрав.

Ведомство не раскрыло личности заболевших, но подтвердило факт заражения новой версией ковида.

По словам врачей, "омикрон" стал самой распространенной версией коронавируса в Британии, Дании и Португалии. Каждые три дня в этих странах удваивается количество заболевших. Так, они ставят рекорды по новым случаям заражения.

Что известно о заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Краснодарском крае

По данным «КП» – Кубань», это двое мужчин. Они не покидали территорию Краснодарского края за последнее время.

Пока неизвестно, были ли заболевшие привиты от ковида. Это выясняют специалисты. Это пока все, что известно о заболевших штаммом коронавируса "омикрон" в Краснодарском крае.

По данным «КП» – Кубань», оба заразившихся являются жителями столицы региона.

Считается, что "омикрон" – самый заразный штамм ковида. Это на себе ощутил известный реаниматолог Михаил Чуйко. Своими ощущениями от болезни он делился в соцсетях.

- Новый ковид - он вообще другой, - заявляет врач. - Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов.

По его словам, у него ковид начался с обычного насморка. По статистике, у многих людей, поймавших новый вирус, появляется ларингит.

- Кашель как правило присоединяется на этапе выздоровления, то есть как у того же риновируса, - заключает Михаил Чуйко.

По его словам, высокая температура оставляет человека в покое через 2-3 дня после заражения. Во всяком случае, такой опыт был у него.