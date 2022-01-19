Почему «омикрон» проник на Кубань. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторжение «омикрона» на Кубань медики ждали давно. С начала года наметилось снижение числа зараженных коронавирусом. Однако многие врачи были уверены - это затишье перед бурей. Прогнозы оправдались. 18 января стало известно, что два человека заразились «омикроном» в Адыгее. А спустя сутки еще два случая инфицирования зарегистрировали в Краснодарском крае.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», двое заболевших мужчин сейчас находятся на самоизоляции дома. Известно, что пределы Краснодарского края в последнее время они не покидали.

Роспотребнадзор назвал причины проникновения «омикрона» на Кубань. По мнению санитарных врачей, инфицирование более заразным штаммом произошло из-за несоблюдения мер, предлагаемых Роспотребнадзором.

- В регионе действует масочный режим, но многие люди расслабились - средства защиты в общественных местах не используют. Кроме того, далеко не все прошли вакцинацию, которая также является эффективной мерой противодействия ковиду, - говорят в Роспотребнадзоре Кубани.

Также, советуют эпидемиологи, защитить организм от вируса поможет промывание носа хозяйственным мылом. Дело в том, что именно хозяйственное мыло хорошо справляется с вирусами, слабым местом которых является жировая мембрана. Она разбивается мылом, в результате чего вирус становится неактивным.

- Но «мыльную профилактику» можно назвать эффективной только в случае соблюдения мер, предлагаемых Роспотребнадзором, - уточняют санитарные врачи.

Напомним, инкубационный период при инфицировании новым штаммом - 3-6 дней. Но из-за того, что «омикрон» быстрее распространяется, возможно появление симптомов на следующий или через день после контакта с больным.

- Если верить мировым тенденциям - течение заболевания более легкое, но увеличится нагрузка на амбулаторное звено, - рассказывал заместитель главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов.

Поэтому к приходу более заразного штамма коронавируса подготовились - дополнительно закупили лекарственные препараты, проверили коечный фонд.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Что известно о заболевших штаммом коронавируса Омикрон в Краснодарском крае

Считается, что это самый заразный штамм ковида (читайте далее)