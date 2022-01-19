Пришлось усыпить. В Новороссийске зоозащитники развернули спасоперацию, чтобы снять огромного алабая с горы

Пес был привязан в лесу крепкой цепью. Фото: скриншот видео

История огромного алабая не оставила равнодушным, пожалуй, ни одного жителя Новороссийска. На собаку случайно наткнулись в лесу 15 января. Она была привязана крепкой цепью к дереву и очень напугана. Скорее всего, пса вывезли за город и оставили на верную смерть бывшие хозяева. Жестокий замысел мог бы воплотиться в жизнь, если бы не случайный прохожий. Он заметил алабая и решил помочь четвероногому.

- Подошел к нему на расстояние цепи, чтобы он не бросился на меня. Он успокоился. Думаю, что я смогу сделать? Цепь я не развяжу. Только ошейник можно снять. Собрался снимать, а он раз – и зубы начал скалить. Я понял, что он мне руку сразу откусит. Я сам его не вывезу, - рассказал пенсионер Сергей Анатольевич, который первым увидел алабая.

Весть о том, что в лесу погибает пес, облетела город и дошла до зоозащитников. Они развернули целую спасательную операцию. Вместе с ветеринаром группа отправилась на место, где находился несчастный. В районе Мархотского хребта его и нашли. От одиночества и голода он не подпускал к себе людей.

- Собака была привязана в ущелье, на склоне, где нет вообще никаких тропинок. Машиной, даже с высокой проходимостью, подъехать было невозможно, - отметили в благотворительном фонде помощи бездомным животным Новороссийска «Хочу жить». - Когда мы до него дошли, он проявил агрессию и «взять» его без наркоза было невозможно. Уколоть наркоз агрессивному алабаю в таких условиях - тот еще квест. Понадобилось 3 дозы, чтобы собака уснула.

После этого пса вывезли в город. Сейчас с ним все хорошо, он находится на передержке. В скором времени у него появится новый дом. Как звали пса в прошлой жизни, волонтеры не знали, поэтому дали ему кличку Леший. Ветеринары установили, что ему не более года.

- Сейчас собака в стрессе. Но мы ее адаптируем, и Леший оправится после испытаний, которые выпали не его долю, - сообщила «КП»-Кубань» руководитель благотворительного Фонда помощи бездомным Животным Новороссийска «Хочу Жить» Алла Шляхова.

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