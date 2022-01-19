В Краснодаре задержали «решалу» за вымогательство взятки в 37 млн рублей

Расследование продолжается. Фото: скриншот с видео

На прошлой неделе силовики повязали на парковке торгового центра "Лента" в Краснодаре местного «решалу». Правоохранители задержали 64-летнего Николая К. По некоторым данным, в узких кругах его называют «быстроногий Абелардо».

Официальная информация о задержании вымогателя появилась только сегодня, 19 января.

- Сотрудники УФСБ Новороссийска выявили и пресекли противоправную деятельность гражданина России. Он подозревается в посредничестве во взяточничестве, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УФСБ РФ по региону.

В ведомстве добавили, что мужчина причастен к посредничеству в передаче взятки в 3 миллиона рублей. Это является крупным размером. Возбуждено уголовное дело.

Общая сумма взятки составляла 37 миллионов рублей. Деньги якобы полагались представителю правоохранительных органов Краснодара. При передаче первого транша «быстроногого» с подельниками и задержали.

- Мужчина планировал передать деньги за увод от уголовной ответственности. В частности, правоохранителей нужно было стимулировать снять арест с компании за преступление по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», - добавили силовики.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные действия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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