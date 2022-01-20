Семилетняя девочка заработала 2 млрд рублей. Почему это не получается у остальных

Настя Радзинская с папой, который тоже снимается в ее роликах. Фото: youtube.com

Насте Радзинской из Краснодара всего семь лет. И она уже ворочает миллиардами. По итогам 2021 года она попала в десятку богачей Forbes. Настя обосновалась на шестом месте рейтинга самых богатых YouTube-блогеров и заработала 28 млн долларов (чуть больше двух миллиардов рублей). Не каждая звезда Голливуда получает такие суммы, а российским богачам из рейтинга Forbes приходится вкалывать сутками, чтобы приумножить капитал. А эта белокурая девочка с хвостиками за ролики в Сети получает миллионы долларов. Надо лишь улыбаться на камеру и делать то, что говорят родители.

Девочка просто кривляется на камеру и получает миллиарды. Фото: youtube.com

«С ЛЕЧЕБНЫМИ ЦЕЛЯМИ»

Богатеть Насте помогают мама и папа, которые снимают ролики с участием дочери и выгружают их в Сеть. Вот девочка чистит зубы, вот распаковывает подарки, вот примеряет платье или гуляет по зоопарку. В кадре появляется и отец, надевающий нелепые парики и костюмы, вместе с Настей они просто кривляются на камеру. А миллионы детей со всего света смотрят на это...

Родителей юной миллиардерши зовут Анна и Юрий Радзинские. До рождения дочери они жили в Краснодаре и владели бизнесом: Юрий руководил небольшой строительной фирмой, Анна занималась организацией праздников. 27 января 2014 года на свет появилась Настя. Врачи сообщили: у девочки тяжелая форма ДЦП. Мол, ходить и говорить она не будет. Родители начали возить дочь по реабилитационным центрам и снимать ролики, как Настя развивается...

Родители снимают ролики о путеществиях дочери и получают прибыль. Фото: youtube.com

- Канал на YouTube мы создали с лечебными целями, показывали все моменты реабилитации, чтобы тем, кто страдает этим же недугом, было легче, чтобы они видели, как можно лечить деток, - рассказывала несколько лет назад мама Насти Анна. Сейчас женщина с российскими журналистами не общается. Мол, это не ее уровень, про ее дочь в Forbes пишут...

Когда Насте исполнилось два года, стало понятно: ребенок совершенно здоров. То ли врачи напутали с диагнозом, то ли сами родители выдумали болезнь ради пиара. Ни о каких миллионах просмотров тогда речи не шло, но аккаунт Насти начал набирать популярность, и бросать его мама и папа не собирались.

УКАТИЛИ В АМЕРИКУ И КУПИЛИ ВИЛЛУ

Когда девочке было четыре, мама и папа собрали вещи и рванули в Америку. Решили, что там раскрутить дочь будет проще, чем в Краснодаре. Так и вышло. Через пару лет семья купила себе виллу на деньги, которые стала приносить реклама на канале Насти.

Родители Насти

Бизнес был налажен. Папа вместе с дочкой снимался в роликах, мама придумывала сюжеты, нанимала дизайнеров, музыкантов, арендовала студии, а монтажеры и операторы «упаковывали» картинку. Так на одного ребенка начали работать 20 человек. В команде есть даже свой юрист. Он отсматривает кадры и, если видит огрехи (например, у девочки задралось платье), просит переснять. За такую «эротику» видео могут заблокировать. А блок - это убытки.

Когда Насте было пять лет, она впервые попала в Forbes. Тогда она заняла третье место среди youtube-блогеров с 18 млн долларов. В 2020 году уже шестилетняя Настя заработала 18,5 млн долларов и попала на седьмую строчку списка. На ее шестом дне рождения пели Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Александр Ревва, которые прилетели к девочке в Майами. А по итогам 2021-го доход Насти увеличился в 1,5 раза.

- У Насти несколько страниц, мы ведем их на русском, английском и итальянском языках, ролики у нее на канале появляются каждый день. В месяц тратим 100 - 200 тысяч долларов на съемки, - рассказывала журналу Forbes мама девочки Анна Радзинская. - Но зарабатываем при этом до $500 000 в месяц.

27 января Насте исполнится 8 лет. Родители обещают устроить дочери грандиозную вечеринку. Например, пригласили Филиппа Киркорова. И тот уже приезжал в Майами на репетицию торжества.

КОМПЕТЕНТНО

Откуда деньги?

Основная часть денег поступает Насте с канала на YouTube.

- Здесь главным источником дохода является так называемый Pre-roll (преролл) - это та реклама, которая появляется в начале ролика, - рассказывает SMM-специалист Анна Артемьева. - От количества просмотров зависит количество переходов по ссылке. Известно, что канал девочки поддерживается сетью Yoola, через которую происходят оптимизация и продвижение юной блогерши на платформе YouTube. Сегодня за семилетней миллиардершей следят около 86 млн подписчиков, а ее видео набирают свыше 20 млн просмотров. Поэтому один видеоролик может собрать кучу кликов по рекламному объявлению.

Приезжает в гости к девочке и Филипп Киркоров. Фото: youtube.com

Вся реклама Насти скрытая, без прямых призывов купить товар. Юная блогерша не раз рекламировала молочную продукцию Danone, спортивный бренд Adidas, различные игрушки. Также Настя сотрудничает с детским парком Legoland. Сумма этих рекламных контрактов не разглашается.

ВОПРОС РЕБРОМ

А почему у остальных не получается?

Продюсер Елена НЕЧАЕВА:

- Наивно полагать, что достаточно снимать свою жизнь, выкладывать все это в интернет, и к вам хлынут деньги. Заработок на YouTube часто даже сложнее, чем обычная работа. Мало обладать приятной внешностью и внятной речью. Нужно понимать, как продвигать свои видео, как «оседлать» алгоритмы YouTube, чтобы сама площадка рекомендовала ваши ролики все новым людям. Это целая наука: важен заголовок видео, хештеги (подобие рубрик. - Ред.), даже время публикации и периодичность выхода новых материалов.

Бесплатного сейчас ничего нет. Может, лет 10 назад можно было стать популярным на голом энтузиазме, но сейчас так много желающих выбиться в звездные блогеры, что полагаться лишь на личное обаяние и харизму глупо. Поэтому все покупают рекламу - у площадок и других блогеров. Разумеется, трудно и в кадре работать, и заниматься всеми техническими тонкостями. Поэтому хорошо зарабатывают агентства, специализирующиеся на продвижении блогеров. Помогают размещать ролики, советуют, что и как снимать, сводят с рекламодателями. Насколько мне известно, родители Насти Радзинской тоже давно все делают через подобную компанию.

Но все это не сработает, если у вас некачественный контент. Нельзя добиться известности с видео, снятыми «на утюг». Люди привыкли к хорошей картинке и звуку. Сейчас за любым большим блогером стоит съемочная группа, которой и федеральные телеканалы позавидуют. Так что, если хотите вырастить новую Настю Радзинскую, приготовьтесь вкладывать в нее деньги, и немаленькие.