В Краснодаре продают «красивую» дату регистрации брака за 200 тысяч рублей

Обычно такие красивые даты молодожены бронируют за несколько месяцев до торжества Фото: Олег Укладов

- Здравствуйте, очень хочу выйти замуж 22 февраля, еще продаете место? - интересуюсь у продавца «красивой» даты, притворяясь счастливой невестой.

- Есть, но поторопитесь, еще одна пара хочет выкупить! - смело отвечает мне торговец.

На днях на сервисе по продаже вещей «Авито» появились необычные объявления. Краснодарцам предлагается купить... дату регистрации брака. Да-да, продают окошки торжественной церемонии в загсе.

Некоторые пары верят: если пожениться в какой-то уникальный день, то их семейная жизнь будет сплошным счастьем. Особую магию молодожены видят в цифрах. А наступивший 2022-й богат на интересные даты. Самый большой спрос вызвал, естественно, 22.02.2022 - ну красота же!

Подобных объявлений в интернете становится все больше.

Вообще «красивые» даты можно забронировать самостоятельно, просто подать заявление в загс надо заранее, например, не за месяц, а за три. И в итоге распишут вас в желанный день абсолютно бесплатно. На тех, кто этого сделать не успел, похоже, и хотят навариться.

Цены впечатляют. Так, за регистрацию брака в Екатерининском зале хотят 50 тысяч рублей. Хотя есть предложения и нескромные - аж 100 тысяч. «КП» - Кубань» удалось связаться с этим продавцом. Девушка заявила, что она сама записалась на регистрацию брака. Причины, почему же ее церемония не состоится, озвучивать не стала. Но выдала алгоритм продажи.

- Мы с вами заранее придем в загс, и я отменю свою запись, а вас запишут на эту дату. Проблем не возникнет, можете быть спокойны, - говорит девушка.

- Мы с мужем не смогли забронировать эту дату! Но очень хотим 22 февраля. Правда, денег почти нет, может, за 70 отдадите? - пытаюсь торговаться я.

- Ой, девушка, нет. У меня тут спрос уже большой. Две пары еще хотят и предлагают цену больше, лишь бы забрать дату. Уже 200 готовы заплатить, а вы торгуетесь, - смеется продавец.

- А можно ли удостовериться, что вы действительно забронировали дату? - требую подтверждения у сомнительного торговца.

Но в ответ - лишь тишина.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

"Даты и время регистрации брака не продаются"

- Подобные объявления - это возмутительно. Я слышала, что такое происходило и в других регионах, а вот сейчас уже и в Краснодаре стали появляться такие продавцы, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель управления ЗАГС Краснодарского края Людмила Чумак. - Я напомню, что даты и время регистрации брака не продаются. Получить их можно только при подаче официального заявления в самом загсе или на портале госуслуг.

Людмила Чумак также призвала жителей Краснодарского края не связываться с продавцами "красивых" дат - это могут быть мошенники.

- Законодательство не предполагает передачу "красивых" дат другим людям, - добавила Людмила Чумак.