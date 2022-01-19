Только земля под ним - на 175 млн. Стало известно, сколько стоит самое дорогое заброшенное здание Краснодара

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Заброшенных зданий на Кубани хватает. Чаще всего, это самострои или объекты компаний-банкротов.

Похожая история была у жилого комплекса «На Мигистральной». Многоэтажки росли в Комсомольском районе города. Только заканчивать стройку компания-застройщик не планировала. Она возвела несколько домов и забросила работы.

Без жилья остались 631 человек. Они приобрели квартиры на сумму более 1,1 миллиарда рублей.

Сейчас они судятся за свое имущество. На скамье подсудимых – три человека. Они владельцы фирмы, которые строили жилой комплекс.

Сейчас ЖК «На Магистральной» – самая известная «заброшка» Краснодара. Еще бы – пустует огромный 25-этажный дом площадью 1,8 тысячи кв. м. Это 4 подъезда и 645 квартир. Большая часть жилья уже раскуплена. Готовность объекта – 81,78%. Только закончить его некому. Рабочие оставили его год назад.

Сейчас дольщики судятся с застройщиком. Стоимость дома – 1,17 млрд рублей. Еще 175,56 млн стоит участок под комплексом.

Делом занимаются следователи, а комплексу ищут нового хозяина, готового раскошелиться на миллиард.

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