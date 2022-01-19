Пальмовое масло в морском порту Тамани крадут тоннами, чтобы подделывать сливочное

Пальмовое часто маскируют под сливочное Фото: Ева МУР

Этот заморский жир входит в состав многих кондитерских изделий, сыров, масла, чипсов и даже мороженого... Вернее, в те продукты, которые таковыми считаются. Теперь все они проходят специальную маркировку. На прилавках уважающих себя продуктовых магазинов есть стеллажи с соответствующей надписью - "продукт с добавлением растительных жиров".

Самый популярный из них, который позволяет маскировать фальсификат под молочку, - как раз пальмовый. И его в Краснодарский край завозят тоннами. Но если предназначение того масла, которое поступает в регион легально, удается отследить надзорным органам, то куда пошло краденное, остается только догадываться.

19 января прокуратура Краснодарского края сообщила, что направила в суд уголовное дело о краже сразу 24 тонн пальмового масла из морского порта "Тамань". Воровали по-крупному, по версии следствия, двое молодых мужчин 28 и 38 лет - жители Темрюкского района.

- По версии следствия, ночью 5 апреля 2021 года мужчины по предварительному сговору, находясь на территории Морского терминала «Тамань», похитили более 24 тонн пальмового масла, которым распорядились по своему усмотрению, - уточнили в ведомстве.

К слову, ущерб владельцу продукта составил более 2,6 млн рублей. Их будут судить.

Кстати, по словам специалистов, пальмитиновая кислота, содержащаяся в пальмовом масле, превращает продукты в бомбу замедленного действия. Она не только провоцирует отложение жира в разных тканях и органах, но и влияет на увеличение заболеваемости сахарного диабета второго типа и других.