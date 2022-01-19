Отца и сына ищут четвертые сутки: что известно о таинственно пропавших мужчинах, отправившихся на охоту

Поисковая операция развернута в акватории Курчанского лимана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Темрюкском районе ищут отца и сына, пропавших на охоте. На связь они не выходят уже четвертый день. Сейчас спасательную операцию проводят в акватории Курчанского лимана, но пока следов мужчин не найдено. «КП» - Кубань» узнала, что известно о таинственно пропавших мужчинах, отправившихся на охоту.

Как стало известно, пропали 59-летний Николай и 39-летний Валерий Подгорные. Последний, к слову, работает сотрудником ДПС, в районе его многие знают. Мужчины, говорят знакомые, часто устраивали совместные вылазки. Любят рыбалку, охоту - для отдыха выбирают проверенные места. Вот и в этот раз решили поехать на Курчанский лиман. Выехали, говорят спасатели, еще утром 15 января. Однако почти сразу же перестали выходить на связь - телефоны их стали недоступны.

По одной из версий, мужчины потерялись после того, как ухудшилась погода. Поднялся сильный ветер, который мог перевернуть лодку. Однако пока она не найдена, как и сами люди.

Спасатели говорят, что довольно много времени было упущено - родные обратились за помощью лишь спустя 3 дня после пропажи.

Пока следова мужчин не нашли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Поисковая операция проходила 18 января до наступления темноты. 19-го числа ее возобновили, как только рассвело. Пока никаких новостей нет, группы людей продолжают прочесывать лиман в поисках пропавших, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».

К поискам подключились и правоохранители. На лодочной станции обнаружили «Ниву», на которой Валерий и Николай приехали к водоему. А это значит, что есть основание полагать - планы семья не меняла и все-таки поплыла по лиману.

- Сейчас идет опрос местных жителей. Возможно, кто-то видел мужчин и знает, куда они направились, - добавляют спасатели.