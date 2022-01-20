Охранник назвал козочку в честь своей бывшей жены. В краснодарском зоопарке - беби-бум

Козы камори. Фото: genia_adamenko

В краснодарском Сафари-парке - радостное событие. В новогодние праздники здесь произошел настоящий беби-бум. Озорными малышами пополнились сразу несколько семей. Новорожденные появились у мартышек, голубей, кенгуру и коз комори.

Новорожденные детеныши живут в вольерах с родителями. Фото: safari_park93

Первыми открыли поток рождаемости зеленые мартышки. У пары появился малыш Кристи. Он родился 30 декабря, накануне Нового года. Сейчас новорожденный находится в вольере вместе с родителями. Он уже может самостоятельно передвигаться и залезать на деревья.

- Посмотреть на наших малышей могут все желающие, - рассказывает "КП"-Кубань" сотрудница зоопарка Татьяна. - Мы их не скрываем! Они все живут в вольерах, вместе со своими родителями.

Кристи - детеныш зеленой мартышки

А вот настоящий подарок работники краснодарского Сафари парка получили 31 декабря. Прямо под бой курантов у мартышки Марты родился мальчик. Поэтому сотрудникам пришлось отложить в сторону тарелки с оливье и бокалы с шампанским и поехать на работу, чтобы принять роды.

- Мы очень рады! - Делятся эмоциями сотрудники зоопарка. - Давно ждали этого малыша. Правда, имя ему еще не дали. Хотим, чтобы это сделали наши посетители. Мы объявили конкурс на лучшее имя для детеныша Марты. Посмотрим, какие имена предложат люди, а потом выберем тот вариант, который нам понравится больше всего.

Сейчас безымянный детеныш тоже живет вместе с мамой. Он проведет с ней еще полгода - все это время ему нужно будет питаться молоком.

Порадовать сотрудников зоопарка решила и парочка венценосных голубей. Впервые за три года они снесли яйцо. Теперь птицы с ярким оперением высиживают его по очереди - готовятся к пополнению.

Венценосные голуби впервые за три года снесли яйцо. Фото: safari_park93

Не обошлось и без сюрпризов на Рождество. В этот светлый праздник на свет вышел детеныш кенгуру. Озорная Звездочка (так назвали малышку - Авт.) выпрыгнула из сумки матери и теперь бодро скачет по вольеру.

В семействе кенгуру детеныш родился на Рождество. Фото: safari_park93

Кроме того, на новогодних праздниках в очередной раз родителями стали козы комори - редкое пакистанское животное. В их семье родилась девочка.

- Роды у козы принимал начальник службы безопасности, - рассказывает сотрудник зоопарка. - Он решил назвать новорожденную в честь своей бывшей жены. Так в нашем Сафари парке и появилась козочка Юля.