Адские 12-бальные пробки, вечная вонь и духота. Блогер разнес "понаехов" за переезд в Краснодар

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Краснодарский край растет по часам. Каждый год на Кубань переезжают сотни тысяч человек. Только за последний год прописку сменили 109 097 человек.

В Краснодаре даже появились отдельные районы регионов и стран. Например, сибиряки осели в ЖК «Московский». Это комплекс на улице Байкакова и Карякина.

На Кубань едут даже из соседних стран. Крупные потоки замечены из Украины, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Если верить опросам, людей привлекают теплый климат и близость к морю. Они массово мигрируют на Кубань. Основной поток идет в Краснодаре.

По последним данным, в краевом центре проживает около 1,7 миллиона человек. Еще десять лет назад эта цифра была в два раза меньше.

Переезду на Кубань посвящают сотни роликов на Youtube. Они рассказывают, как найти жилье и работу и выбрать лучший город для проживания.

Только жизнью на Кубани довольны не все. Блогер Алексей Орехов поделился своим мнением о переезде в Краснодар.

- Здесь нет никаких двух часов до моря. Дорога в сезон или выходные может занимать 6—8 часов в одну сторону до более-менее приличных мест. Ближайшие Джубга и бухта Инал не считаются, – сходу заявляет мужчина.

Мужчина пугает людей 12-бальными пробками и перебоями в работе городского транспорта. Он сетует, что в центре Краснодара нет платных парковок и эвакуаторов, а местные водители не уважают никого: ни себя, ни пешеходов.

- Летом город наводнен сумасшедшими любителями спортивных мотоциклов. Эти тусовки особенно активны по ночам с соответствующими звуками под окнами домов, – не унимается блогер.

Также мужчину мучают духота, вонь и аллергия. Якобы город напикчан амброзией.

- Всю осень вокруг города рисоводы жгут рисовые поля, чтобы сэкономить на их уборке, – добавляет Алексей. – Здесь грязно, пыльно и по улицам плавает содержимое канализации.

Орехов убежден, что владельцы частных домов сливают нечистоты в реку Кубань.

- Здесь полторы достопримечательности — это надоевший всем местным парк «Краснодар», в котором народу как в офисном лифте, и улица Красная по выходным, которая по факту превратилась из тихой прогулочной зоны в выставку скоморохов и аттракционов, – заключает мужчина.

Также блогера не устраивает качество жилья, большое количество асфальта и нелюдимость местных жителей. Он советует не переезжать в Краснодар и присмотреться к Горячему ключу, Крымску и станице Северской.