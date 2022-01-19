Обязательная вакцинация от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет в Краснодарском крае: когда начинается, кому нужна и где сделать

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Обязательная вакцинация от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет в Краснодарском крае начнется уже скоро. Об этом заявил региональный минздрав. Она будет добровольной.

Уже сейчас в школах Кубани идет прием разрешений от родителей на вакцинацию учащихся. Этим занимаются школьные медработники.

Без разрешения от родителей поставить прививку нельзя.

Кому нужна обязательная вакцинация от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет в Краснодарском крае?

Она не помешает учащимся учебных заведений. Это обезопасит ребенка от самой популярной инфекции человечества.

Считается, что вакцинация – лучший способ избежать заражения ковидом. Благодаря ей на Кубани формируется коллективный иммунитет. Он должен появиться, когда вакцину получат минимум 70-80% взрослого населения региона.

Где проходит обязательная вакцинация от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет в Краснодарском крае?

Эта информация станет известна в ближайшее время. Когда первые дозы вакцины поступят на Кубань.

Отмечается, что прививать подростков будут двумя компонентами. Уже известна даже вакцина – это «Спутник М».

Обязательная вакцинация от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет в Краснодарском крае не рекомендуется детям с инфекционными болезнями и обострением хронических заболеваний. Им стоит обратиться за прививкой спустя 2-4 неделя после выздоровления.

Исключение – простуда и вирусная кишечная инфекция. В этом случае вакцинация возможна, как только температура тела придет в норму.