На Кубани поймали бизнесмена, который собирался продать за 20 млн рублей бетонный завод по поддельным документам

Ранее Александр Радошевич был фигурантом уголовного дела.

Крупная спецоперация прошла в пиццерии Ейска. Силовики затаились около кафе, несколько людей под прикрытием работали внутри заведения. Именно они зафиксировали крупную взятку. Как удалось узнать «КП» - Кубань», во время спецоперации был задокументирован факт передачи денег. Поговаривают, 500 тысяч рублей получил замдиректора компании-экспортера кубанского зерна Александр Радошевич.

- Предварительно, по поддельным документам он пытался реализовать бетонный завод, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в силовых структурах. - При этом от человека (имя его в интересах следствия пока не разглашается. – Авт.) он получил лишь часть суммы. По договору продать завод планировалось за 20 миллионов 200 тысяч рублей.

По данным «КП» - Кубань», речь идет о заводе в Ейске, который производит бетонные смеси всех марок. Его учредителем ранее была мать жены Александра Радошевича. Однако с 2018 года руководит предприятием другая предпринимательница, которая, похоже, о намечающейся сделке не знала.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Александра Радошевича подозревают в «Мошенничестве». Но официальных обвинений пока не предъявлено. Стоит сказать, что ранее замдиректора компании-экспортера кубанского зерна был участником судебных тяжб. В январе 2016 года он стал фигурантом громкого уголовного дела по ч.4. статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Тогда его обвинили в незаконном возмещении НДС от покупки стройматериалов и продажи зерна за границу. По версии следствия, сумма ущерба бюджету РФ по обоим эпизодам составляла 10 млн рублей. В июле 2016-го Александра Радошевича отправили в СИЗО.

Адвокаты бизнесмена настаивали на том, что обвинения СК беспочвенны, мол, ведомство не запрашивало налоговые и таможенные документы, а значит, на стадии следствия произошло нарушение. Жена Александра Радошевича объясняло уголовное преследование супруга местью силовиков.

- В Ейске муж планировал реализовать крупный проект с зернохранилищами и мукомольным заводом. Стоимость его оценивалась в 2,7 млрд рублей. Склады были построены, в феврале 2015 года получены свидетельства государственной регистрации на право собственности. Однако следствие утверждало, что поставка стройматериалов не осуществлялась, - рассказывала Анастасия Радошевич, создавшая тогда петицию в поддержку мужа. - После старта проекта наша семья переехала в Ростовскую область. В этот момент нам стали поступать предложения «поделиться». После отказов мужа начались бесконечные проверки, которые привели к аресту.

В итоге предпринимателя приговорили к 2 годам 8 месяцам заключения. Отбывать наказание он должен был в колонии общего режима. Однако в феврале 2018 года Александр Радошевич вышел из СИЗО после решения областного суда в Ростове. Эта судебная инстанция рассмотрела апелляционную жалобу предпринимателя и изменила приговор, вынесенный районным судом. Радошевичу назначили 2,5 года условного срока вместо колонии.

Похоже, теперь ему грозит новый срок за мошенничество.