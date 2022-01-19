Стал возмущаться, когда увидел счет: Депутат напал на официантку в одном из кафе Краснодарского края

За секунду до нападения на девушку. Фото: кадр из видео.

Депутат напал на официантку в одном из кафе Краснодарского края. Неприятный инцидент случился в одной из заведений Апшеронска. Именно там работает Вероника. В тот вечер девушка, как обычно, вышла на смену. Обслуживала столики. Ближе к ночи кафе стало закрываться, посетителям принесли счет. Но одна из компаний оказалась недовольна тем, на какую сумму отдохнула.

Как позже выяснилось, в тот вечер в заведении сидели депутат совета Апшеронского района вместе со своими друзьями. Мужчины вкусно ужинали, выпивали. Когда же им принесли счет, народный избранник опешил. Итоговая сумма, по мнению слуги народа, оказалась слишком высокой. Отблагодарить официантку он решил не чаевыми, а рукоприкладством.

Момент выяснения отношений попал в объектив камер, установленных в заведении. На кадрах видно, как мужчина размахивает руками. Его агрессивное поведение замечает другой мужчина, но останавливать его не спешит. В итоге депутат несколько грубо толкает девушку.

Серьезных травм официантка не получила, как и извинений от обидчика. Потому этот случай она решила придать огласке.

- Бывают разные клиенты и хамство стерпеть можно. А с их стороны мы терпим его каждое их посещение, - негодовала сотрудница кафе. - Эти люди думают, что раз они имеют больше денег, чем мы, то имеют право вести себя как вздумается. Напиваться, грубить. А теперь дошло и до такого. Я считаю, такие люди не должны быть депутатами.

Депутата шокировали цены в кафе, правда, возмущаться он стал лишь, когда принесли счет.

Как стало известно, после случившегося официантка заявление в полицию писать не стала.

- Сегодня после обеда он пришел снова и принес искренние извинения. И я их приняла. Мне это и нужно было. Я никому не желаю зла, и думаю, что нам людям нужно быть добрее друг к другу и искренне надеюсь, что Петру это был хороший урок, - написала девушка в своем Instagram.