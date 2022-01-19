Ольга Бузова показалась в очень короткой комбинации в Красной Поляне

Ольга Бузова планирует отметить день рождения в Красной Поляне. Фото: личная страница в соцсетях героя публикации

Ольга Бузова тайно вывезла друзей из Москвы. Теледива еще в аэропорту начала интриговать и намекать, что никто не знает, что она задумала.

- Куда летим? Кто угадает, тому приз! – заигрывала Бузова в своем инстаграме.

- Ольга нас похищает! Мы летим отмечать ее 36-летие, но куда, никто не знает! Оля к этому три месяца готовилась! – продолжал держать интригу пиарщик певицы Антон Богославский.

Похитила Ольга ни много ни мало, а 10 человек. К Бузовой на борту частного самолета присоединились Мария Погребняк, Юлия Самедова, супруга футболиста Александра Самедова, певица Настя Крайнова, «Миссис Россия - 2013» Анна Городжая и другие. Не было на борту джета только сестры Анны.

- А где же сестра? – недоумевали подписчики, глядя на снимок «самых родных и близких».

Известно, что сестры, которые совместно владеют бизнесом, то ссорятся, то мирятся, но присоединиться к загадочному путешествию Анну не пригласили.

Сопровождает Ольгу шумная и большая компания. Фото: личная страница в соцсетях героя публикации

Ольга призналась, что действительно долго готовила этот сюрприз, и надеется, что всем угодила. Кто-то даже предположил, что летит компания друзей на Мальдивы, где проводит семейный отдых бывший супруг Бузовой, а ныне многодетный отец Дмитрий Тарасов.

Оказалось, что экс-ведущая телестройки о любви пригласила друзей на отечественный горнолыжный курорт. Свое 36-летие Ольга решила отметить в Сочи. Встречал Бузову в аэропорту роскошный седан Bentley Flying Spur.

- Как всегда приятно возвращаться домой, - похвасталась Оля в соцсетях. Мол, подобная роскошь для нее дело привычное, словно домашние тапочки и уютная пижамка.

Расположилась Бузова по-домашнему. Фото: личная страница в соцсетях героя публикации

Впрочем, эти слова были подкреплены красноречивой фотографией. На ней Бузова в ультракороткой сорочке наслаждается ароматом розового букета на балконе одного из самых дорогих отелей Красной Поляны. Например, пентхаус с тремя спальнями в Мarriottsochi обойдется в 125 тысяч рублей, можно разместиться и подешевле – всего за 27 тысяч рублей в сутки в двухместном номере делюкс.

После заезда развеселая компания московских селебрити отправилась кувыркаться в снегу. Ольга в розовом комбинезоне с единорогами позировала для ярких фоток в соцсети. Мария Погребняк поблагодарила подругу за прекрасный отдых.

- Спасибо, малышка, за эти дни, - написала супруга Павла Погребняка в своем инстаграм-аккаунте.

Кстати, недавно Бузова отдыхала на горнолыжном курорте во Франции вместе с певицей Клавой Кокой. И этот отдых обернулся скандалом, когда артистка Black Star опубликовала видео с нетрезвой Ольгой, которая всегда уверяла поклонников, что не употребляет спиртное.

Остается надеяться, что лучшие подруги в этот раз не сольют в Сеть самые пикантные видео с грядущего празднества по поводу дня рождения Бузовой, которое запланировано на 20 января.