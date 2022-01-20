Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 января 2022 года: на Кубани выявили двух заболевших штаммов «омикрон»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Штамм «омикрон» выявили на Кубани. Его обнаружили у двух мужчин. Это жители Краснодара. Они не выезжали за пределы города, но заразились самой популярной инфекцией человечества.

Отметим, что новый штамм коронавируса считается самым заразным. Об этом заявляют специалисты ВОЗ. Они утверждают, что «омикрон» будет доминирующей формой инфекцией в Европе.

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