Школьница подожгла тряпку, смоченную бензином, и бросила ее в прихожую. В итоге вспыхнул весь дом. Фото: Евгения СОРОКА

На Кубани десятиклассницу, спалившую дом с матерью и отчимом, оставили без наказания. Напомним, эта жуткая история произошла в поселке Первомайском Ленинградского района края год назад. Безобидная, на первый взгляд, ссора между родителями и 16-летней девочкой закончилась вызовом пожарных. Подросток подожгла дом после того, как мама с отчимом не отпустили ее на свидание с юношей.

Свой план школьница, казалось, продумала до мелочей. Она бросила охапку вещей на кровать в своей комнате, создав очертания человека, и накрыла одеялом. После чего надела красивое платье, схватила сумочку, вышла на улицу и направилась в гараж. Там она нашла кусок старой тряпки. Ткань смочила в бензине, после чего вернулась в дом, чиркнула зажигалкой и бросила ее в прихожую.

Дом вспыхнул как спичка. Потушить его, к счастью, удалось довольно быстро. Но из-за того, что постройка была почти вся деревянная, семья осталась без крыши над головой. Выгорело буквально все.

Пожар начался в прихожей. Фото: Евгения СОРОКА

Когда огонь был потушен, десятиклассницу разыскали в соседней станице. Школьница спала у подруги после ночной прогулки с ухажером, ни разу не вспомнив о родителях, которых буквально хотела сжечь заживо.

В доме сейчас никто не живет. Фото: Евгения СОРОКА

После случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ответственность по этой статье наступает начиная с 16 лет. Потому девочке грозило реальное лишение свободы.

Во время расследования эксперты не выявили у нее никаких отклонений в психике, а значит, в принудительном лечении она не нуждалась. По мнению психолога, поджог дома был протестом со стороны ребенка, таким образом она пыталась вырваться из-под родительского крыла.

Соседи говорят, что мама с дочерью всегда ладили.

- Именно от матери с отчимом зависит, смогут ли наладиться отношения с дочерью. Готовы ли они простить ей этот проступок, готовы ли они слышать, понимать ее, готовы ли они сесть за стол переговоров, - говорила психолог Маргарита Репина.

И, судя по всему, выжившие родители все же простили непутевую дочь. Когда расследование дела было на завершающей стадии, они заявили, что не имеют никаких претензий.

- Уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» было прекращено за примирением сторон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Однако школьница теперь стоит на карандаше у правоохранителей, следят за ее поведением и в учебном заведении.

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