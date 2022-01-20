Пассажирка с детьми сделала замечание водителю-матерщиннику и едва не попала к нему под колеса в Краснодаре

Женщина записала оскорбления на телефон. Фото: @tipichkras

Пассажирка маршрутки №39 в Краснодаре пожаловалась на хамство водителя. Она села на остановке в Гидрострое вместе с двумя сыновьями-девятилетками. Но из-за беспардонности водителя, по ее словам, ей пришлось выйти раньше.

- Сначала он, разговаривая по телефону, всю дорогу отборно матерился. А когда я сделала замечание и сказала, что это недопустимо при детях, направил свой гнев на меня уже. Назвал дурой и сказал, что ему [плевать] на мои замечания, - рассказывает Оксана Павлюк.

На кадрах, которые предоставила Оксана редакции, слышно, что мужчина произносил слово "дура".

Потом водитель, по словам женщины, демонстративно остановился у магазина, не предупредив об этом пассажиров. И пошел покупать себе перекус.

- Он купил пирожок, сел за руль и поехал снова, - говорит Оксана.

Разговор по телефону все это время не прерывался.

Оксана подняла с места детей и решила выйти, не доехав до своей остановки. Водитель открыл дверь, но потом резко дал по газам. Да так, что едва не проехался по ногам своей обидчицы.

К слову, последние несколько минут поездки Оксана записала на камеру мобильного телефона. Но мат не попал на видео. Она разослала кадры по соцсетям, но там женщина не нашла поддержки. Наоборот, пользователи Сети обрушились на нее с критикой.

Правда, этот случай хамства водителя общественного транспорта отнюдь не единичен. И "КП" - Кубань" рассчитывает, что специальные службы обратят внимание на очередной.