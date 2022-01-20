Эко-посохи с волшебным звуком. Россиянка создает музыкальные инструменты из опасного сорняка

Из стеблей борщевика получаются музыкальные инструменты. Фото: varya_listopad

Опасный сорняк может стать музыкальным инструментом, уверена Варвара Листопад из Краснодара. Девушка уже несколько лет занимается изготовлением посохов из стеблей борщевика. Внутрь высушенного растения она помещает крупу, протыкает трубку зубочистками, а потом расписывает. Такую технологию мастер позаимствовала из традиционной культуры. Известно, что подобные инструменты для обрядов и музыкального сопровождения использовали народы Южной Америки и севера России. Называли их везде по-разному: посох дождя, зэр пу, рейнстик.

- Для меня посох дождя стал символом объединения разных культур. На первый взгляд, очень далеких территориально, но близких ментально. Эти люди жили в гармонии с природой, относились к ней с уважением. Вопросы экологии и сохранения традиций сегодня важны, как никогда, - поделилась Варвара.

Подготовка к финальной росписи может занять несколько недель. Фото: varya_listopad

Материал для волшебных посохов Варвара готовит зимой и привозит его из Республики Коми, откуда она родом. В это время года борщевик, который может вызвать серьезные ожоги летом, перестает кусаться и высыхает до весны. Но и в Краснодарском крае сорняк растет в избытке, особенно в горной местности. Правда, он на Кубани немного мелковат для создания посохов дождя.

- Это растение очень опасно и для человека, и для животных – его сок оставляет на коже сильнейшие ожоги, а разрастается оно с необычайной скоростью, «выгнать» его со своего придомового участка не так просто. На территориях, где он уже разросся и чувствует себя вольготно, он может достигать трех метров в высоту. Самая опасная «фаза» борщевика – когда он цветет. Голыми руками его лучше не трогать, - предостерегает мастер. – Иногда стебель даже пилишь пилой, настолько он крепкий.

Трансформация из непригодного растения в инструмент для игры происходит не быстро. Сушка, два этапа покраски и роспись – на изготовление одного поющего стебля может уйти не одна неделя.

- Финишной точкой становиться нанесение рисунка. Его надо придумать, а потом перенести на посох дождя. Обычно я наношу традиционные коми орнаменты – «пасы». Раньше их использовали при вышивке рубах, полотенец, передников, а также в промысловой охоте в качестве отличительного обозначения своего рода. Иногда могу использовать и индийские мотивы, или просто выдуманные узоры, - описывает свои работы девушка.

Посохи дождя имеют уникальный рисунок и звучание. Фото: varya_listopad

Когда все готово, можно насладиться неповторимым переливчатым звуком. Для этого посох дождя переворачивают. Звук крупинок, которые ударяются о зубочистки внутри трубки, создают мелодию, близкую к шуму дождя, ветра, прибоя – каждый может услышать свое.

- Ни один из посохов не будет иметь одинаковое звучание и рисунок. В этом уникальность авторских музыкальных инструментов. Хотя технология изготовления едина, каждый мастер добавляет что-то свое. У него есть секреты, которые обычно не раскрываются, - отмечает Варвара.

Посохи дождя, конечно, перестали иметь магическое значение. Сегодня их используют для медитаций, в качестве стильного аксессуара для дома, просто для того, чтобы снять напряжение в конце рабочего дня. В детских руках инструмент превращается в развивающую игрушку-погремушку.