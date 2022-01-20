Зимние такси на Кубани: почему цены и конфликты между пассажирами и водителями растут, как снежный ком

Эфир начнется в 17.03

Гололедица, суматоха и пробки. Без прикрас обсудим аквапарки на дорогах. Ведущий программы «Автопилот» Константин Манукьян расскажет сам и спросит у слушателей: как на самом деле чистят улицы от снега и льда.

Где в городе особенно опасно? Рубрика «Ямы на дорогах» - карта местности, которая действительно полезна.

Зимой особенно обостряется вечный конфликт между пассажирами и водителями такси, из первых уст узнаем о причинах.

Костя-таксист знает ответ на вопрос: почему в дождь и снег дорожает проезд в такси.

Задавайте ему вопросы по телефону 8 (861) 997-7-997.

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