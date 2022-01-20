Зимние такси на Кубани: почему цены и конфликты между пассажирами и водителями растут, как снежный ком

Эфир начнется в 17.03
Гололедица, суматоха и пробки. Без прикрас обсудим аквапарки на дорогах. Ведущий программы «Автопилот» Константин Манукьян расскажет сам и спросит у слушателей: как на самом деле чистят улицы от снега и льда.
Где в городе особенно опасно? Рубрика «Ямы на дорогах» - карта местности, которая действительно полезна.
Зимой особенно обостряется вечный конфликт между пассажирами и водителями такси, из первых уст узнаем о причинах.
Костя-таксист знает ответ на вопрос: почему в дождь и снег дорожает проезд в такси.
Задавайте ему вопросы по телефону 8 (861) 997-7-997.
Whatsapp: 8(961) 590 -70-90.