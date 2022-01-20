Два года беглый депутат из Анапы числился в розыске, а нашли его по системе видеопоиска преступников в Москве

Полиция задержала бывшего депутата в Москве

Бывшего депутата горсовета Анапы 55-летнего Владимира Блоху задержали в Москве. Народный избранник дал подписку о невыезде за пределы курорта в 2020 году по делу о мошенничестве. А сам подался в бега.

- Блоху помогла распознать система видеопоиска преступников, - сообщает источник ТАСС в столичном Главке.

Беглец прогуливался по столице, когда его засекли камеры видеонаблюдения. Система сразу дала запрос в федеральную картотеку разыскиваемых и биометрические параметры совпали с данными Блохи.

Детали предъявляемых экс-депутату обвинений пока неизвестны. Но в 2015 году он вошел в рейтинг должников по банковским кредитам и налоговым платежам по версии «Ведомостей». Объем задолженности депутата составил 103,9 млн рублей.

К слову, в парламент города-курорта Владимир Блоха избирался дважды. Последний раз - на выборах 2010 года.

- На протяжении многих лет фирма, которую возглавлял Блоха В. В., развивалась и в итоге из маленького кооператива превратилась в большую организацию. Именно ООО «Радио» были доверены первый подряд по устройству в Анапе оптико-волоконной связи, а также проведение телефонов в домовладения инвалидов и участников ВОВ,- говорилось о нем на сайте горсовета.

Известно также, что у Владимира Блохи трое детей.