«Если есть на свете рай». На Шри-Ланке появился баннер с надписью «Добро пожаловать в Краснодарский край»

Баннер с упоминанием Краснодарского края появился на Шри-Ланке. Фото: zukclub

Большой баннер с надписью «Добро пожаловать в Краснодарский край» разместили у трассы между курортами Мириссой и Велигамой. Но провисел он недолго. Его автором стал художник арт-группы ZUKCLUB Сергей Овсейкин. Несколько дней назад он объявил конкурс среди подписчиков на лучшую фразу, которую позже обещал разместить на билборде. Вариантов было несколько, но именно слоган, известный каждому россиянину, вышел в финал и набрал 146 голосов. Его предложил графитчик Никита Сциссор, сейчас он живет в Сочи.

- Победителем стало приветствие: «Добро пожаловать в Краснодарский край», набравшее абсолютное большинство голосов, - отметил Овсейкин в Instagram.

Как отметил автор идеи, подобной стрит-арт-акции в таком формате еще никто не проводил. Уникальным стало то, что в процесс была вовлечена интернет-аудитория, которая, кстати, оценила юмор создателей логотипа. Простой баннер с черными буквами на белом фоне вызвал шквал комментариев у пользователей.

- Судя по количеству русских на кв. м. Шри-Ланки, эта надпись самая актуальная, - прокомментировали в соцсетях.

Но местные власти шутку не оценили. Надпись быстро закрасили.