Снега - море. Красная Поляна стала раем для лыжников

Все в горы Сочи

На сочинском побережье погода не балует – то и дело срывается снег. Высотные районы курорта обледенели, и машины на придомовых парковках с нетерпением ждут потепления… И если для равнинного Сочи любой снег – это стихийное бедствие, то в горах для горнолыжников стоит идеальная, хоть и пасмурная погода. Этой зимой на горнолыжных курортах снега профицит!

- У нас на зимних трассах идеальная горнолыжная зима, - рассказывает «КП» - Кубань» сотрудник одного из горнолыжных курортов Красной Поляны Владимир Клюшкин. – В последние годы курорты заждались такой стабильной горнолыжной погоды. Люди с удовольствием катаются.

Снега - море

Снежный январь в Сочи позволяет туристам-горнолыжникам устанавливать личные рекорды. Немного зимних курортов в мире, где можно скатиться с высоты 2256 метров над уровнем моря до самого уровня моря - на Красной Поляне это отметка 550 метров, на которой и располагается равнинная часть Красной Поляны.

И хотя до окончания горнолыжного сезона еще далеко-далеко, специалисты индустрии отдыха подчеркивают, что можно говорить о том, что зимний курортный сезон в Сочи состоялся. И состоялся он во многом благодаря эффективным мерам профилактики, которые предприняла администрация города Сочи и его горных курортов, чтобы избежать вспышек известной всему миру инфекции.

Выступая на недавнем Гайдаровским форуме исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов подчеркнул, что на новогодние праздники в Сочи приехали 270 тысяч гостей.

- Да, пандемия коронавируса изменила ситуацию на туристическом рынке, но надо учитывать — неизбежные перемены произошли во всем мире, — отметил в интервью «КП» - Кубань» Дмитрий Анфиногенов. — Однако мы не намерены отказываться от своих планов по привлечению отечественных и иностранных туристов. Продолжаем усиливать бренд города Сочи на международном уровне, что неизменно повышает качество сервиса для всех категорий туристов.

А пока гости Красной Поляны с удовольствием катаются по полной программе от высоты 2232 метра до 560 метров. Горнолыжный сезон на самом пике.