На Кубани в спецприемнике задержанный покусал сам себя

Сейчас угрозы для жизни подозреваемого нет - его вернули в спецприемник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани в спецприемнике 42-летний задержанный покусал сам себя, после чего был экстренно госпитализирован. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Все случилось в Славянске-на-Кубани. Здесь в спецприемнике для задержанных лиц, что находится в отделе МВД, двое сотрудников проверяли помещенных сюда мужчин. По данным «КП» - Кубань», во время осмотра один из них стал неадекватно себя вести, чем напугал других, а затем и вовсе шокировал, когда стал кусать себя за запястье.

- Попытка членовредительства была пресечена - его остановили. Но задержанный успел зубами нанести себе раны, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Ему незамедлительно оказались первую помощь, на место вызвали скорую, которая госпитализировала его в больницу.

Однако во время обследования стало ясно, что никакой угрозы жизни и здоровью задержанного нет, в палате лежать необходимости нет, потому его отпустили.

Чтобы не допустить повторного такого случая, теперь за ним следят тщательнее - глаз с него не спускают целый день. Его также ограничили в движении.

- Сам задержанный уже вернулся в спецприемник. Сюда его привезли из-за "Несоблюдения административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре", - уточняет источник в правоохранительных органах. - Известно, что ранее мужчина был судим сразу по нескольким статьям: "Разбой", "Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Также он уже уклонялся от отбывания наказания.