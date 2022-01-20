Инсульт навсегда изменил Елену Проклову

Елена Проклова. Фото: личный архив героя публикации

Неунывающая Елена Проклова словно заново познает вкус жизни. Актриса до сих остается в стенах лечебного учреждения, куда 10 января ее привезли с инсультом. Врачи долгое время не давали никаких прогнозов, но теперь с уверенностью говорят, что Елена Игоревна избежала самых тяжелых последствий страшного диагноза. Ведь больше всего на свете блистательная кинозвезда боялась стать «овощем».

Врач-невропатолог, психоневролог Игорь Поникаровский считает, что Проклова перенесла один из трех видов инсульта - ишемический в вертебро-базилярном бассейне, мозжечка или затылочной доли мозга.

- Инсульт есть инсульт, конечно, все равно он не пройдет бесследно и остаточные явления будут, - приводит kp.ru мнение медика.

Елена Проклова придерживается всех рекомендаций врачей и демонстрирует образцовое поведение пациента. Она не встает с больничной койки, даже принимала пищу полулежа, так как ей категорически запретили даже приподниматься. Она пытается шутить и иронизировать над своим состоянием.

- Сегодня я первый день смогла пообедать сидя. До этого я это делала лежа. Вы не представляете, у меня такая радость, как у маленьких детей, когда они научились ходить, - поделилась маленькой победой над болезнью звездная пациентка клиники.

Попытка немного пройтись оказалась безуспешной, из-за повреждения мозжечка Проклова едва стоит на ногах. Ее шатает, она испытывает приступы головокружения и тошноты.

Поэтому звезда «Мимино» еще какое-то время проведет в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Говорить о выписке из больницы можно будет только через пару недель, считают лечащие врачи Прокловой.

Но путь на сцену пока закрыт для Елены Игоревны. Врачи предостерегают ее от любых новых потрясений и сильных эмоциональных переживаний. Сейчас Прокловой предстоит сосредоточиться на собственном здоровье и начать подготовку к операции.

- Мне будут ставить стент в начале февраля, - поделилась с kp.ru знаменитость. – Я так мечтаю снова выйти на улицу - подышать воздухом. Когда тебя встряхивает вот так вот, ты понимаешь, что дар - абсолютно все то, что ты делаешь - дышишь, ходишь, можешь думать. Но меня все время шатает и тошнит, - с отвращением заключает актриса.

Только после оперативного лечения начнется долгая реабилитация Прокловой. Но, скорее всего, до конца преодолеть последствия инсультного удара не получится, и ей на протяжении жизни придется придерживается специальной терапии и принимать лекарства от тошноты и сосудорасширяющие препараты.