Черная икра с золотом. Ольга Бузова потратила на день рождения в Сочи миллионы

Ольга выбрала красный лук для вечеринки Фото: Олег УМАРОВ

Яркое появление Ольги Бузовой в аэропорту Адлера не могло остаться незамеченным. В Сочи певица прибыла за день до своего дня рождения, на который привезла целый частный самолет подруг. Правда, своим друзьям и команде она не раскрывала место празднования до самого конца. Зато потом шиканула. Поселилась в шикарном отеле в Красной Поляне, который Бузова уже считает своим домом. Успела покататься на лыжах, а уже в день своего 36-летия закатила грандиозную вечеринку с блестками и премьерой своей новой песни.

- Я готовилась к этой поездке с ноября. День рождения мне хотелось отметить именно так… в кругу самых близких мне и родных людей, — поделилась Ольга Бузова.

Остановилась компания в очень дорогом месте Фото: Олег УМАРОВ

Самые близкие и родные – это продюсер и многочисленные подруги. Накануне дня рождения Оля угостила гостей легким ужином в самом дорогом ресторане Красной Поляны. Стоимость такого ужина начиналась от 7 500 руб. с человека.

А уже в день 36-летия Оля решила выспаться. Только к часу дня она проснулась и тут же получила в номер шампанское, устрицы и вид на горы, покрытые снегом. Когда она вышла из номера на улицу – обалдела. Здесь на огромном экране размером 36x6 метров, весь день крутилось поздравление для Ольги от курорта «Красная поляна».

Пройти мимо места празднества было сложно Фото: Олег УМАРОВ

А вечером в красном длинном платье Оля со свитой показалась в казино. Где гости сначала развлекались азартными играми, а потом прошли за празднично накрытый стол. Где именинницу ждала черная икра с вкраплениями золота.

- Вау, - только и выдохнула Бузова.

Гуляли гости допоздна, ни в чем себе не отказывая. Говорят, на торжество, которое Оля закатила в Красной Поляне, ушли миллионы.

- Было все дорого и ярко, - рассказал один из работников казино. – На столе – самые дорогие блюда, музыка и различные шоу. Поверьте, это все стоит очень прилично.