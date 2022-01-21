Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 января 2022 года: более 410 тысяч жителей Кубани прошли ревакцинацию от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 410 тысяч жителей Краснодарского края прошли ревакцинацию от коронавируса. Это один из самых высоких показателей в стране среди регионов.

Отмечается, что на Кубани остается в наличии свыше миллиона доз вакцины от самой популярной инфекции человечества.

Напомним, что привиться от ковида можно в 332 мобильных пунктах. Они работают во всех районах Краснодарского края.

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