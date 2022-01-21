«Придумали сказку». Сергей Галицкий набросился на журналистов после вопроса о его влиянии на состав ФК «Краснодар»

Сергей Галицкий Фото: ФК Краснодар

Сергей Галицкий – известный бизнесмен. Но уже несколько лет его имя чаще мелькает в спортивных, а не бизнес-СМИ.

Сейчас основное детище предпринимателя – футбольный клуб «Краснодар». Его Сергей Галицкий создал в 2008 году. Это была отдушина для бизнесмена.

Сергей Галицкий Фото: ФК Краснодар

Он буквально жил футболом. Следил за тренировками, общался с тренерами и игроками, воспитывал молодежь. Сергей Галицкий привык все строить с нуля.

Так было и с его бизнес-империей. То же самое бизнесмен провернул с футбольным клубом. За 14 лет «быки» прошли путь от второй команды Краснодара до лидера чемпионата России.

Фото:galitskiyteam

Вместе с основной командой росла академия черно-зеленых. Она быстро стала одной из лучших в России. Ею восхищались игроки мадридского «Реала» и даже Пеле.

На фоне роста «Краснодара» появился миф, что Сергей Галицкий мечтал стать тренером. Свои амбиции он воплотил в родном клубе. Якобы бизнесмен передавал свои мысли тренеру. Тот воплощал услышанное на поле.

Скриншот с выпуска "Комментшоу"

- Придумали сказку, что я влияю на состав, ну и живите с ней, – жестко отреагировал на вопрос бизнесмен в интервью телеканалу «Матч. Премьер». – Если президент (клуба) прилетает на тренировки — это хорошо для болельщиков. Президент живет клубом. Я узнаю состав команды, когда получаю протоколы. Пусть этот миф живет.

Так Сергей Галицкий развеял еще один миф, который существовал с момента создания «Краснодара». То есть более 13 лет.