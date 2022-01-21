Историк назвал невежеством вести речь о притязаниях Украины на Кубань

"Фiзична мапа". Фото: @twitter.com/SecBlinken

На занятную карту в кабинете министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы обратили внимание историки. Фотографию, на которой нанесены границы страны, разместил у себя в твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен. Речь идет о физической карте, на которой наличествует Краснодарский край, как территория.

- На фотографии ясно видно, что написано "Физiчна мапа". Думаю, не стоит настолько остро воспринимать это. Физическая карта - это всего лишь географические обозначения. Другое дело, если она была бы политической с границами Украины как государства, - пояснил ученый-историк Виктор Быков. - А вообще, на подобных картах в России, к примеру, наносятся территории Абхазии, которые тоже, всем известно, не российские.

Другой вопрос, что министр иностранных дел Кулеба - не учитель географии, и физическая карта государства, интересы которого он представляет, выглядит в его кабинете все равно странно.

- Что касается претензий на Краснодарский край со стороны Украины, если они имеются. То считать их исконно украинскими, разумеется, полное невежество (как и переживать по поводу карты в кабинете дипломата). Казакам, выходцам с Украины, дарована была эта земля в 1792 году императрицей Екатериной II, но государства Украина тогда не существовало. А была Малороссия - как часть Российской империи, - уточнил ученый.

Напомним, разговоры о "возвращение Кубани" в состав Украины ведутся не первый год. Ранее один из депутатов Верховной Рады заявлял о планах своей партии "заняться территориями с этническим проживанием украинцев". Тогда на эти заявления в руководстве регионом предложили спросить самих кубанцев, что они думают на этот счет. Впрочем, соответствующего соцопроса от украинских парламентариев не последовало.