«Ничего хорошего до февраля не ждем»: синоптики огорошили прогнозом погоды на конец января в Краснодарском крае

Кубань будет засыпать снег до конца месяца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередной удар непогоды грозит Краснодарскому краю. Причиной тому станет холодный фронт, направляющий в регион с запада. Он принесет с собой морозный воздух. Как следствие, на улицах ожидаем увидеть продолжение зимы. Рассказываем, какой ожидается прогноз погоды на конец января в Краснодарском крае.

- Да, действительно, на территории Кубани вновь будет идти снег. Погода начнет портиться уже вечером 21 января. А все из-за холодного фронта. Он направляется к нам с западной стороны, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

В эпицентре ненастья вообще находится Санкт-Петербург, но достанется и югу страны. Вечером 21 января циклон начнет затягивать небо над Краснодарским краем. Пойдет небольшой снег. При этом столбики термометров опустятся лишь до -2 градусов в кубанской столице, по региону ожидается -6…-3 градуса. 22-го числа усилится ветер, местами поднимая метели. При этом, как объясняют метеорологи, снег будет то прекращаться, то снова засыпать.

- Но за трое суток, а именно на такой период прогнозируем серьезную непогоду, регион будет покрыт снежным покровом, - уточняет Юлия Гайдай. - При этом даже в Краснодаре ожидаем сугробы высотой не меньше 20-25 сантиметров.

Правда, ждать, что начало новой рабочей недели порадует солнцем, не стоит. Специалисты говорят - до февраля будем жить в снежном режиме.

- Ничего хорошего от погоды до конца месяца можно не ждать. На Кубани дожди, будет сменять снег и наоборот, - добавляет «КП» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухметровые сугробы и морозы до 40 градусов: когда аномальные зимы захватывали Краснодар

Город на юге временами оказывался в плену холода (подробнее)