«Помешал завладеть недвижимостью»: последователи «цапков» в Кущевской признались в убийстве из мести

Детали случившегося пока выясняются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правоохранители продолжают выяснять, к каким преступления могут быть причастны последователи «цапков» в Кущевской. По данным «КП» - Кубань», еще одно преступление, в котором сознались Алексей и Михаил, произошло в январе 2022 года. Именно на нем подозреваемые и «погорели».

- По предварительному сговору на почве личной ненависти около полуночи 8-го числа они проникли через окно в частный дом станицы. Там они напали на 49-летнего хозяина. Михаил по указанию Алексея 5-6 раз ударил деревянной палкой мужчину – бил по лицу и горлу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Далее Алексей обвязал ремнем шею мужчины и потащил его в другую комнату, а тем временем Михаил оборвал провода системы видеонаблюдения, вырвал камеры и ресивер. Затем на камине взял связку ключей, открыл сейф, откуда забрал охотничье ружье и патроны, а также нож. Кроме того, с прикроватной тумбочки он забрал 50 тысяч рублей.

Парней продолжают допрашивать.

Убитого хозяина дома они вынесли во двор и отнесли на соседний участок. Там, по данным «КП» - Кубань», они обложили его тело камнями, после чего скрылись.

- Михаил направился к себе домой, а Алексей забрал ружье, пакет с ресивером и камерой и уехал на мотоцикле убитого хозяина, - говорит источник в силовых структурах. – По одной из версий, данное преступление совершено с целью получения выгоды от продажи 1/2 доли дома. Она принадлежала бывшей жене хозяина. Парни рассчитывали получить миллион рублей, но из-за того, что экс-супруг был против, сделка так и не состоялась. Тогда парни решили отомстить.

Напомним, ранее стало известно, что двое последователей «цапков» признались в избиении и похищении женщин. Преступление это произошло еще в мае 2020 года и даже попало в объектив камер видеонаблюдения.

Тогда злодеи в масках пробрались в частный дом, избили пенсионерку и ее дочь, а затем вывезли их в лесополосу. Их "добычей" стало 30 тысяч рублей.

На этом они не остановились - они решили избавиться от свидетелей, но до конца свой умысел не довели - помешала проезжающая мимо машина. Испугавшись, злодеи бросили своих жертв и укатили на их иномарке, которую бросили в соседнем селе и сожгли.

Женщины позже пришли в себя, добрались до ближайшего населенного пункта, где попросили помощи местных жителей. Тогда же они заявили на двух злодеев в полицию. Но поймать по горячим следам их не удалось.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

СК возбудил уголовное дело

- В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - В отношении подозреваемых избраны меры пресечения.

Расследование всех деталей преступления продолжается.

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