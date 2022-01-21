ФК «Сочи» отправится в Турцию на тренировки

"Сочи" сыграл с ФК "Томь" на домашнем поле. Фото: ФК "Сочи"

Зимний отпуск у сочинской команды завершился. Футболисты собрались на своей тренировочной базе и прошли медицинский осмотр. Первый подготовительный сбор клуб решил провести в родных стенах, в Сочи. В рамках этого сбора подопечные Владимира Федотова 20 января сыграли товарищеский матч против «Томи». В игре с томским клубом из ФНЛ-1 сочинцы оформили победу - 4:0.

Счет во встрече открыл Никита Бурмистров в середине первого тайма, а перед перерывом Ивелин Попов точным ударом увеличил разницу. На 73-й минуте Аркадий Солоп забил третий мяч в ворота сибиряков, а Максим Барсов в концовке матча установил окончательный счет.

Кстати, в зимнем перерыве не обошлось и без кадровых изменений. Три игрока продолжат карьеру в других клубах.

- Нападающий «Сочи» Марко Дуганджич перешел в румынский «ЧФР Клуж». Хорватский футболист сыграл лишь четыре матча в РПЛ и забил один гол. В Лиге конференций на его счету три игры и два забитых мяча, - рассказали в клубе.

Эмануэль Маммана также сменит клубную прописку. В этом сезоне аргентинский защитник сыграл четыре матча в РПЛ и один в Лиге конференций. О том, в какой команде продолжит карьеру Маммана, пока не сообщается.

- Вадим Малютин теперь будет защищать цвета брестского «Динамо», - говорят в клубе. - 19-летний защитник перешел в команду из Беларуси на правах аренды.

Уже 22 января «Сочи» отправится в Турцию, где будет тренироваться до 3 февраля. О соперниках на этом сборе станет известно позднее.