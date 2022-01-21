Зарплата футболистов ФК «Сочи»: сколько получают игроки нового российского топ-клуба

Фото: pfcsochi.ru

Футбольный клуб «Сочи» – главное открытие чемпионата России последних лет. Он переехал на курорт всего несколько лет назад, будучи петербургским «Динамо». Затем команду переименовали, усилили и сделали топ-клубом. За два года она прошла путь от аутсайдера ФНЛ до лидера РПЛ.

Основные успехи клуба связаны с Владимиром Федотовым. Бывший тренер «Оренбурга» переехал на Кубань два года назад. «Сочи» шел в зоне вылета российской премьер-лиги, а Федотов имел статус кризис-менеджера.

Его он подтвердил на курорте. За два года специалист превратил «Сочи» в топ-клуб. Это случилось на фоне скромных бюджета и зарплат «барсов». Они сопоставимы с прайсом, которые платят в клубах-аутсайдерах РПЛ.

Известное издание Salarysport выяснило примерный оклад футболистов самого южного клуба России. Самым дорогим игроком «барсов» стал Эмануэль Маммана. Его недельный оклад составил 43 тысячи фунтов, годовой – 2,236 миллиона.

Сильно меньше получает Кристиан Нобоа. 36-летний ветеран набрал лучшую форму в карьере. Но она не сказалась на жаловании эквадорца. Еженедельно ему на карту поступает 27 тысяч фунтов, ежегодно – 1,40 млн.

Замкнул тройку рейтинга Артур Юсупов. 31-летний россиянин перезапустил карьеру на юге России. Ради этого он даже пошел на понижение зарплаты. Каждую недель баланс карты Артура пополняется на 19 тысяч фунтов, каждый год – на 988 тысяч.

Также в топ-5 самых дорогих игроков «Сочи» вошли Ивелин Попов и Сослан Джанаев. Каждую неделю они обогащаются на 18 и 17 тысяч фунтов соответственно, каждый год – на 936 и 884 тысячи.

Отметим, что самыми низкооплачиваемыми игроками «Сочи» стали молодые футболисты. Это 18-летний Александр Миронов. Он получает 60 фунтов в неделю и 720 – в год.