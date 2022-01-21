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Происшествия21 января 2022 12:02

В воровстве денег на ремонте железной дороги на Кубани мог быть причастен замминистра транспорта РФ

Владимира Токарева задержали 19 января по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере
Ева МУР
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Владимир Токарев. Фото: пресс-служба Минтранса РФ

Владимир Токарев. Фото: пресс-служба Минтранса РФ

Замглавы федерального минтранса задержали 19 января. В отношении Владимира Токарева возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Токареву вменяют вину его деятельность с 2016 по 2018 год на посту заместителя гендиректора ООО «Спецтрансстрой».

К слову, по данным "Ъ-Кубань" уголовное дело возбуждено в 2020 году следственным отделом Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

В нем фигурирует сумма в 500 млн рублей, выделенных на восстановление и содержание автомобильных дорог в Тимашевском и Кореновском районах Краснодарского края.

Однако с мертвой точки расследование уголовного дела сдвинулось, когда было передано в центральный аппарат МВД.

Помимо Владимира Токарева, фигурантом его стал Леван Гоглидзе, проходивший по другому уголовному делу о хищении денег во время строительства Олимпиады в Сочи. Тогда он отделался лишь условным сроком.

Известно, что под арестом находится и бывший владелец ООО «Спецтрансстрой», и еще один бывший замглавы Минстроя РФ Юрий Рейльян. Его задержали в Москве в октябре прошлого года. Его тоже подозревают в мошенничестве в особо крупном размере во время реконструкции ж/д полотна. Ущерб РЖД оценивается более чем в 1,5 млрд руб.

ЧППроисшествия: ЧП