Кубинца обокрали в краснодарской гостинице

Две недели назад в краевую столицу прилетел 33-летний житель Кубы Йера Мартинес. Мужчина приехал в Краснодар по личным делам и решил остановиться в небольшом отельчике, расположенном в Западном округе города - на улице Красных Партизан. Отпуск гостя из латиноамериканской страны уже подходил к завершению, все свои дела он уладил, поэтому собирался улетать обратно. Турист даже купил билеты. Однако за несколько дней до отлета мужчину обокрали. Все произошло прямо в отеле. Воры вытащили из номера Мартинеса паспорт, деньги, билеты и сумку с гостинцами. Йера накупил в Краснодаре сладкие подарки для детей и племянников: леденцы, конфеты и сухофрукты.

- Обокрали гостя отеля 20 января в 16:00. Вором оказался один из наших постояльцев - он временно проживал в отеле, приехал к нам из села Горное, - рассказывает "КП"-Кубань администратор отеля Лариса. - В день, когда все случилось, этот постоялец и кубинский гость вместе проводили время на кухне, они о чем-то разговаривали.

После беседы мужчины собрались в номер к Мартинесу. Однако кубинский гость ненадолго задержался на ресепшене - он пошел к администратору и попросил ее заказать такси на 18:00. Женщина выполнила просьбу. Но поездка не состоялась.

- Когда машина уже подъезжала к отелю, Йера Мартинес спустился ко мне и сказал, что никуда не поедет - его обокрали, - вспоминает Лариса.

Находясь в номере, вор прикарманил документы, деньги и сумку со сладостями. Вероятнее всего, в этот момент кубинский постоялец отвлекся или вышел в другую комнату. После этого вор сразу же сбежал из отеля.

- Мы вызвали полицию, - рассказывает администратор. - Все было очевидно, грабителя вычислили моментально. Он вернулся в отель спустя некоторое время в неадекватном состоянии. Здесь его и задержали. В содеянном мужчина сознался.

Оказалось, что украденное вор отвез к своему другу. Сообщника тоже удалось поймать. Паспорт грабители вернули, а вот деньги - нет. Мужчины успели потратить все средства, кроме 500 песо (меньше двух тысяч рублей). После задержания оставшуюся сумму отдали латиноамериканскому гостю.

Но этих денег Мартиенсу не хватило бы для оплаты проживания. Поэтому расходы за бронь номера взяли на себя владельцы отеля.

- Не выгонять же его на улицу! - Сетует администратор. - Сейчас гостю продлевают визу до 25 января. Мы собираемся купить ему билеты до Москвы. Там находится посольство Гаваны. Надеемся, мужчине помогут решить проблему с перелетом. Понятное дело, что в Москве Йера не сможет ориентироваться, поэтому я приготовила для него небольшие бумажки, на которых написан нужный адрес и фразы на русском языке. Они помогут кубинцу "общаться" с прохожими - он будет их показывать людям, а они - указывать ему путь.

Сейчас по этому делу идет расследование.