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Общество20 января 2022 10:00

"Гость в студии": Как обезопасить себя при покупке недвижимости

В гостях у Ильи Шакалова - директор Юридической службы Краснодарского края Сергей Пищулин
Источник:kp.ru
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В гостях у Ильи Шакалова - директор Юридической службы Краснодарского края Сергей Пищулин

В гостях у Ильи Шакалова - директор Юридической службы Краснодарского края Сергей Пищулин

В программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда - Краснодар» - директор Юридической службы Краснодарского края, эксперт с многолетним опытом в сфере оформления недвижимости Сергей Пищулин.

Ведущему программы Илье Шакалову юрист расскажет о порядке оформления всех видов недвижимости, законодательных нововведениях, вступающих в силу в 2022 году. А также о том, как максимально обезопасить себя при покупке недвижимого имущества.

Слушайте 21 января в 13:00 на частоте 91.0 FM в Краснодаре.

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