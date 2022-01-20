"Гость в студии": Как обезопасить себя при покупке недвижимости

В гостях у Ильи Шакалова - директор Юридической службы Краснодарского края Сергей Пищулин

В программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда - Краснодар» - директор Юридической службы Краснодарского края, эксперт с многолетним опытом в сфере оформления недвижимости Сергей Пищулин.

Ведущему программы Илье Шакалову юрист расскажет о порядке оформления всех видов недвижимости, законодательных нововведениях, вступающих в силу в 2022 году. А также о том, как максимально обезопасить себя при покупке недвижимого имущества.

Слушайте 21 января в 13:00 на частоте 91.0 FM в Краснодаре.