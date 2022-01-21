96 миллионов за квадрат: самая дорогая квартира Краснодара находится в Музыкальном микрорайоне

Фото: сервис объявлений

Жилье в Краснодаре дорожает уже по часам. Стоимость метра увеличивается каждую секунду. Еще год назад средний ценник за «квадрат» составлял 60 тысяч рублей, то сейчас – в два раза больше.

Эта цифра растет каждый месяц. Больше всего дорожают студии. Стоимость квадрата в «лофте» доходит до 130 тысяч рублей на окраине и 170 – в центре города.

Фото: сервис объявлений

Эти цены удивляют даже москвичей. Они уже не сильно уступают столичному прайсу на жилье. Но прогнозы экспертов неутешительны. Они считают, что «квадрат» на Кубани будет расти.

«КП» – Кубань» нашла самую дорогую квартиру Краснодара. Это однушка в Музыкальном микрорайоне. Ее площадь – 42 квадрата, цена – 4,1 миллиарда рублей. Получается, квадрат жилья стоит 96 миллионов. Это дороже, чем жилплощадь напротив Кремля.

Фото: сервис объявлений

За эти деньги продавец предлагает квартиру на окраине города. Вокруг – супермаркеты, наливайки и огромные ямы. Они здесь вместо дорог.

Еще рядом – новая трамвайная ветка. Она пока не запущена. Но покупатель уже говорит о ней как о главной фишке квартиры.

Фото: сервис объявлений

Помимо удобной развязки и подъездных путей, продавец предлагает свежий ремонт, встроенную кухню, холодильник и мебель. Это диван-кровать, телевизор, шкаф и два кресла: одно – в коридоре, другое – в зале.

В ванной полный набор: стиральная машина, ванна, сантехника. Все якобы дорогое и качественное. Только золотого унитаза не хватает, чтобы оправдывать ценник – почти 100 миллионов за квадрат.