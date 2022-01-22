Циклонический конвейер угрожает Краснодарскому краю

На Кубани на смену холодному фронту придет еще более мощный. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима задержится в Краснодарском крае минимум на две недели. Сугробы и метель непривычны для жителей Кубани. Однако метеорологи говорят - белоснежное покрывало накрыло регион из-за циклонического конвейера.

- На территорию края надвигается холодный фронт. Он придет с запада и принесет с собой небольшое похолодание и осадки. Действие фронта будет продолжаться около трех суток, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Но передышки особо не будет - на смену этому фронту, придет новый.

Череда циклонов подойдет к концу лишь в феврале.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 22 января погода на Кубани ухудшится. Облачные поля вихря накроют край, в итоге будет выпадать снег, местами сильный. Лишь на Черноморском побережье будет идти дождь, но и его в некоторых районах начнут сменять снегопады.

Белым покрывалом накроет и Краснодар. Там дневные плюсовые отметки сменят морозы. А снег, который начнет засыпать с утра 22 января, уже к полудню субботы превратится в сугробы высотой под четверть метра.

КСТАТИ

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Действовать он будет три дня - вплоть до 24 января. На это время все городские службы должны в круглосуточном режиме быть готовы к любой нештатной ситуации, чтобы при необходимости максимально быстро с ней справиться.

- За неисполнение или плохую работу с каждого будут спрашивать, - пригрозил Андрей Алексеенко.

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