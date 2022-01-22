В Кущевской задержаны последователи «цапков»: что известно о подозреваемых в громких преступлениях

Сейчас парней допрашивают следователи.

Следователи занимаются расследованием уголовного дела, фигурантами которого стали двое 19-летних жителей станицы Кущевской. Статьи, которые вменяют парням, уже сейчас «тянут» на пару десятков лет. А за жестокость во время преступлений их уже нарекли последователям «цапков». Что известно о подозреваемых в громких преступлениях.

- 19-летний Алексей Прохоров (имя и фамилия изменены. - Авт.) на учете в подростковом возрасте не состоял. Ранее судим не был. Но в августе 2021 года стало известно, что он самовольно оставил воинскую часть. Обратно так и не вернулся, находился все это время в розыске, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» правоохранители. – А его подельник, Михаил Швецов, ранее привлекался только к административной ответственности по статье «Побои».

В августе 2021 года стало известно, что парень самовольно оставил воинскую часть.

Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», у парня 3-я группа инвалидности (с детства).

- Он воспитывался в интернате. Но педагоги его отмечали - он показывал успехи в спорте. Не раз участвовал в соревнованиях по тхэквондо, занимал призовые места, - говорят «КП» - Кубань» работники учреждения. - Но, похоже, после совершеннолетия связался с плохой компанией.

Подельник Алексея не раз участвовал в соревнованиях по тхэквондо, занимал призовые места.

Напомним, парни уже признались в избиении и похищении женщин. Преступление это произошло еще в мае 2020 года и даже попало в объектив камер видеонаблюдения.

Кроме того, вместе они совершили разбойное нападение на жителя Кущевской, которого убили из-за денег. Алексея Прохорова также подозревают в краже 800 тысяч рублей - их он украл у мужчины, когда пролез в его дом с топором.

Сейчас идет расследование, выясняются все обстоятельства случившегося. Не исключено, что в деле могут появиться и другие эпизоды.

- В отношении подозреваемых избраны меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

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