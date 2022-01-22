Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 января 2022 года: COVID-19 выявили в 37 муниципалитетах Кубани

Свежие данные о количестве заболевших коронавирусом в регионе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 776 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболели 448 женщин и 328 мужчин. Самому маленькому пациенту всего 7 месяцев. Всего же в регионе 51 ребенок столкнулся с диагнозом «коронавирус».

С начала пандемии в регионе коронавирусом переболели 129067 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 2271. Скончались 9987 заболевших.

В госпиталях региона на искусственной вентиляции легких находятся 102 пациента, еще 9 – на ЭКМО, их состояние врачи оценивают, как крайне тяжелое.

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