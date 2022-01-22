Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 января 2022 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Уже вторые сутки подряд на Кубани фиксируется свыше 700 новых случаев заражения инфекцией. Это самые высокие показатели с Нового года.

За последний день диагноз COVID-19 подтвердился у жителей 37 районов Кубани. Больше всего заболевших выявили в Краснодаре. Здесь инфекцию обнаружили у 381 человека.

Еще 76 положительных тестов на ковид сдали жители Новороссийска. Замкнул тройку антирейтинга Сочи. На курорте диагноз коронавируса поставили 74 пациентам.

Также в пятерку лидеров по количеству заболевших выбились Анапа и Северский район. Местные жители сдали 38 и 36 положительных тестов на ковид соответственно.

Отметим, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она продолжается на Кубани больше года. За это время прививку от самой популярной инфекции человечества поставили свыше 2,8 миллиона человека.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 22 января

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболел 381 человек.

Коронавирус в Анапе на 22 января

В Анапе выявили 38 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Сочи на 22 января

В Сочи ковид подтвердился у 74 пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 22 января

В Геленджике получено 5 новых положительных результатов.

Коронавирус в Туапсе на 22 января

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 22 человека.

Коронавирус в Ейске на 22 января

В Ейском районе зарегистрировали 3 инфицированных.