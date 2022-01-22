Повалены столбы, не ходит транспорт и закрыт аэропорт: последствия мощнейшего снегопада в Краснодарском крае

В Краснодар пришла зима Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Холодный фронт укутал Краснодарским край пушистым снежным покровом. Столько снега не видели жители региона с начала календарный зимы. Высота сугробов превышала четверть метра.

Утром люди обнаружили сугробы вместо припаркованных на улице авто Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Синоптики не обманули, к нам пришла зима. Начав работать в сфере ЖКХ я перестал радоваться снегу, так же как и мои коллеги из централизованной ремонтно-эксплуатационной службы, - простодушно пожаловался заместитель главы администрации Горячего Ключа Антон Фальков.

В Горячем Ключе сотрудники коммунальных службы всю ночь работали. На аварийных участках было установлено откачивающее оборудование. Из-за непрекращающегося снегопада мог выйти из берегов ерик и затопить подворья.

- Параллельно работала бригада в Кутаисе. Восстанавливали насосную станцию, которая вышла из строя из-за погоды. Завершили ремонт к часу ночи. Водоснабжение поселка будет восстановлено в ближайшее время, - рассказали в администрации Горячего Ключа.

Режим повышенной готовности по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений введен в 34 населенных пунктах Кубани. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю оперативный штаб отслеживает ситуацию в регионе.

В ночь с 21 на 22 января был развернут пункт обогрева на автодороге федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь в районе перевала «Волчьи ворота». Там из-за на скользкой дороге не справились с управлением машин водители фур. Многотонные махины занесло, они заглохли и перекрыли движение остальном транспорту. Чтобы расчистит снег и растащить фуры перевал был закрыт на несколько часов.

Утром 22 января подтопило участки на трассе Крымск-Джигинка. Сотрудники ГИБДД ввели скоростное ограничение. В станице Анапская в низине подтопило 2 домовладения.

В Краснодаре занесло снегом аэропорт. Взлетно-посадочные полосы, рулежки и перрон будут чистить до 15 часов дня. Пока все же все рейсы перенаправляют на запасные аэродромы.

- За минувшую ночь задержано 15 рейсов 4 рейса ушли на запасные аэродромы - три в Минеральные Воды из Москвы, Омска и Челябинска, один в Екатеринбург. Отменены три рейса - два авиакомпании Азимут в Минск и Брянск, и один Ютэйра в Сочи, - рассказал руководитель пресс-службы ГК «Аэродинамика» Виталий Коренюгин.

В центре краевой столицы упавший столб ЛЭП перегородил проезжую часть, водители аккуратно объезжают преграду.

В краевой столице с вечера 21 января приступили к обработке реагентами улиц и тротуаров, но до окраины и спальных микрорайонов Краснодара рабочие бригады пока не добрались. Жители района Адыгейской набережной пожаловались на нерасчищенные дороги, из-за которых частные перевозчики решили бойкотировать и просто не вышли на работу 22 января.

На дорогах буксует и тяжелая техника Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Перевозчик ответил, что машины из-за снега не могут выехать с базы, и будет ли сегодня машина на маршруте 23 или нет - он сам не знает. Маршрутки нет, тротуары от речпорта до Адыгейской набережной от снега не очищены, район "Речпорт" просто отрезан от города и жизни, - Люди не знают куда жаловаться, многие сегодня безрезультатно прождали транспорт на остановках.

в спальных микрорайонах Краснодара дороги еще не чистили Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Жители микрорайона звонили в муниципальный «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта», но там ответили, что на автобусах перевозчика отключено геолокационные маячки и отследить, где они находятся невозможно.