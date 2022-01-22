В Краснодарском крае затопило подворья и участки дорог

Более 50 подворий на Кубани были подтоплены. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Жители села Экономическое вечером 21 января были подняты по сигналу тревожных сирен. По улицам поселка ездили машины сотрудников районной службы ГО и ЧС, население предупреждали о возможном выходе из берегов местной реки Адагум. Людей попросили собрать документы, необходимые вещи и быть готовы к эвакуации в село Нижнебаканское, где в местном кафе были открыты пункты временного размещения. Предложением воспользовались трое пожилых жителей станицы, угроза подтопления сейчас снята, но пенсионеры пока бояться возвращаться домой.

В эвакуационный пункт перебрались три жителя Крымского района. Фото: пресс-служба администрации Крымского района

- Уровень рек в Крымском районе стабилизировался. Специалисты ЕДДС продолжают следить за состоянием водных объектов на территории муниципалитета. Работают специалисты на берегах рек и водоемов - визуальные посты. Все оперативные службы работают в усиленном режим, - успокоил спустя время людей глава Крымского района Сергей Лесь.

В Крымском районе до сих пор сохраняет угроза подтопления. Режим повышенной готовности в районе действует до 25 января.

В Славянске-на-Кубани начавшийся еще вечером 21 января дождь, который ночью перешел в мокрый снег, стал причиной подтопления. Хозяевам 36 подворий теперь нужны высокие резиновые сапоги, чтобы выйти из дома. Как сообщили люди, уровень воды достигает 10 см.

Для владельцев домов в станице Анапская минувшая ночь тоже прошла неспокойно. Ливневка не справилась с таким количеством осадков. Подтопленными оказались местные дороги и два домовладения.

- В Краснодарском крае до 24 января действует комплекс неблагоприятных метеоявлений. В связи с неблагоприятным прогнозом на территории 34 муниципальных образований введен режим повышенной готовности по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений. В Главном Управлении МЧС России по Краснодарскому краю в круглосуточном режиме действует оперативный штаб, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

С утра 22 января в Анапской работает водооткачивающая техника. К ликвидации непогоды привлечены 61 человек личного состава и 26 единиц техники

В регионе продолжают действовать три экстренных предупреждения.