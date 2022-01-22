На улицах Краснодара хаос из-за небывалого снегопада

Зимняя сказка обернулась кошмаром для водителей краснодара Фото: Ольга ШАХОВА

- Давай, давай, поднажми! - толпа мужчин навалилась на троллейбус, который застрял на трамвайных путях на пересечении улиц 40 лет Победы и Московской.

Рядом буксовали легковушки, их легкомысленные владельцы решили не менять летнюю резину на зимнюю, о чем уже пожалели.

- Объезжайте Северные мосты, две фуры не могут подняться, плюс ещё легковые буксуют, - рассылают водители предупреждения в городских пабликах.

Вместо машин сугробы. Фото: Ольга ШАХОВА

На улицах Краснодара снежная катавасия. В мэрии уже объявили, что на город обрушился ливневый снегопад. С его последствиями сейчас пытаются справиться более пяти сотен рабочих и несколько десятков специальной техники.

- Сотрудники ЕДДС направляют на места, где необходима помощь, экипажи муниципальной Службы спасения. С утра 22 января спасатели помогают извлекать из снежного плена застрявшие автомобили, убирают поваленные снегопадом деревья, - рассказали в администрации краевого центра.

Судя по видео из разных микрорайонов краевого центра, человеческие силы пока уступают силам природы. В станице Елизаветинской с большим трудом вытащили из кювета школьный автобус. Дороги в поселке с самого утра никто не чистил.

В поселке Калинино помощь потребовалась нескольким автовладельцам, их машины крепко увязли в снежных заносах.

- Мы не можем сами выехать, тут и легковушка не справиться, нужна помощь трактора, - обратились мужчины с просьбой в соцсетях.