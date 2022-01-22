Заморские обитатели. Ученые сообщают о резкой смене живой природы в Черном и Азовском морях

Глобальное потепление фундаментально меняет структуру живой природы морей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В живой природе Азово-Черноморского бассейна происходят значительные изменения. Стали чаще вымирать рыбы, резко увеличилось количество медуз, выросла соленость. Многие ученые связывают это с глобальным потеплением.

- Например, полностью вымер единственный в Средиземном и Чёрном морях тюлень-монах. Заметно сократился уловов азово-черноморской хамсы. Все это происходит из-за изменений климата. В последние 30-40 лет наблюдается глобальное потепление. Практически на всей планете увеличивается температура воздуха и воды, причем неравномерно, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, доктор биологических наук Павел Балыкин.

По информации ученых, Арктика теплеет в 2,5 раза быстрее прочих регионов, а температура воды в Средиземном море растет на 20% скорее, чем в других акваториях Мирового океана.

- Потепление поверхности Черного и Азовского морей в последние 30 лет происходит, в среднем, на 0,06 градуса в год. То есть можно сказать, что среднее значение увеличилось примерно на 2 градуса. В этом году летом температура воды достигала +27 градусов, - отметил Павел Балыкин.

Вместе с прогревом воды повышается и соленость Черного и Азовского морей.

- К 2015 году средний показатель солености для Азовского моря увеличился с 11 до 12,8%. В 2020 году соленость составила уже 14,5%. В некоторых участках Азовского моря соленость превысила 15%. Эти значения близки к черноморским показателям, где соленость составляет 17-18%. В Таганрогском заливе солёность тоже увеличилась. Средняя величина в 2015 году составила 6,4% и достигла максимального значения с 2004 года, - комментирует ученый Южного научного центра РАН.

Последствием потепления и увеличением солености становится вселение в моря тропических морских животных и рыб.

- Через Суэцкий канал в Средиземное море уже проникли 1000 инвазивных видов (несвойственных для данной акватории. - Авт.). Примерно каждые 9–14 дней там находят нового обитателя. Местами произошло сокращение популяций местных гидробионтов до 40%, а инвазивные виды составляют около 80% улова в Турции. Барракуды и темные груперы из Индийского и Атлантического океанов теперь обитают у берегов Италии. В Черном море тоже становится все больше заморских «гостей».У юго-западного побережья Крыма за последние 20 лет обнаружено более 25 видов рыб, не характерных для Черного моря, - сообщает Павел Балыкин со ссылкой на данные Института биологии южных морей РАН.

Опасным феноменом изменений Черноморско-Азовского бассейна ученые называют резкое увеличение численности медуз.

- Суммарная биомасса медуз в Азовском море оценивается не менее, чем в 4,5 млн тонн.Поскольку кишечнополостные животные являются пищевыми конкурентами планктоноядных рыб и питаются молодняком рыб, они представляют серьезную угрозу для популяции промысловых видов в Азовском море, - акцентировал научный сотрудник ЮНЦ РАН.

То, что количество желеобразных увеличилось, заметили и туристы. Каждый год в августе и сентябре медузы не дают отдыхающим зайти в море. Они кишат у берегов, когда вода прогревается до максимальных температур. А исчезают только при похолодании – в октябре месяце.

Сейчас специалисты разрабатывают методы лова медуз и возможные виды продукции на их основе.

- В качестве положительного рыбохозяйственного эффекта от осолонения вод Азовского моря можно назвать лишь увеличение в нем промысловых запасов азовской камбалы-калкана, а также расширение нагульного ареала морских видов рыб, таких, как барабуля, ставрида, черноморские кефали и другие черноморские виды рыб, которые в весенне-летний период заходят на нагул в Азовское море из Черного моря. Также за последние три-пять лет в условиях осолонения в Азовском море отмечается увеличение запасов нерыбных промысловых объектов в первую очередь моллюсков, - отмечает ученый.

Эксперты отмечают, что в связи с изменениями живой природы морей следует ожидать развития таких отраслей рыбного хозяйства, как выращивание деликатесных видов рыб - осетров, форели, лососей и моллюсков - устриц, мидий. Также в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области перспективным направлением может стать развитие туристско-рекреационной сферы и строительство в этих целях океанариумов, аквариумов, дельфинариев. А вот для Таганрогского залива советуют ввести ограничения.

- Следует в Таганрогском заливе ввести временный запрет промысла ряда полупроходных видов: леща, тарани, судака. Их численность связана с объемом стока реки Дон. Период малой воды продолжается слишком долго — с 2007 года, почти 15 лет. За 150 лет научных наблюдений такого не было ни разу. В 2020 году, к примеру, годовой сток Дона составил каких-то 9,5 кубокилометров воды, тогда как совсем недавно достигал в среднем 22,3. По оптимистичным прогнозам, из маловодного периода регион может выйти только в 2025 году, по пессимистичным — не раньше 2030 года, - отмечает главный научный сотрудник и доктор биологических наук Павел Балыкин.

ЦИФРЫ

В Черном и Азовском морях выявлена смена доминирующих промысловых рыб. Возросла численность теплолюбивых, летненерестующих рыб.

Доля шпрот уменьшилась более чем в 2 раза

Отмечается почти полное исчезновение мерланга и пиленгаса – уловы менее 1 тонны

В Азовском море вклад тюльки сократился с более чем 60 до 37 %

Добыча судака и чехони сократилась в десятки раз

Отмечено трехкратное возрастание добычи барабули - до 560 - 1100 тонн в год

Заметно увеличился улов ставриды - чуть менее 2000 тонн в год

Выросла численность черноморских кефалей, их добывают около 224 - 270 тонн в год

(По данным о величине уловов, размещенных на сайте Росрыболовства)

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