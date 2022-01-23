Моряков сняли с борта: cпасатели работают на месте загоревшегося танкера в Черном море

На месте ЧП работают следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Танкер Almuntazah с россиянами на борту загорелся в Черном море. Об этом стало известно 23 января. По данным Росморречфлота, сообщение о происшествии получено было ночью. По словам членов экипажа, в машинном отделении судна, который следовал под флагом Коморских островов, произошел пожар.

- Экипаж, который был на борту танкера перешел на борт буксира British под флагом Молдавии, - рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. - По наблюдению с наших спасательных судов, имеется задымление в районе судна. Открытого огня нет.

Помимо этого, имеется информация, что на бору танкера находится 700 тонн мазута. На место происшествия прислали два аварийно-спасательных судна. Кроме того, здесь сейчас работают следователи. По факту случившегося организована доследственная проверка.

- По предварительным данным следствия, ЧП случилось 22 января 2022 года в вечернее время в машинном отделении танкера Almuntazah. Он располагался в двух милях от мыса Железный рог поселка Волна Темрюкского района, - говорит старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

На данный момент возгорание локализовано. Экипаж судна, в составе которого 7 граждан России, снят с борта.

- Пострадавших нет, угрозы окружающей среде не фиксировалось, - уточняет Елена Марковская.

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте устанавливают все обстоятельства произошедшего и ущерб от возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.