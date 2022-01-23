Названы причины возгорания иностранного танкера с 700 тоннами мазута в Черном море

В момент ЧП танкер находился в двух милях от мыса Железный рог поселка Волна Темрюкского района. Фото: marinetraffic.com

Названы предварительные причины возгорания иностранного танкера Almuntazah с 700 тоннами мазута в Черном море. Напомним, ЧП случилось вечером 22 января. Сообщение об этом отправили члены экипажа. С их слов, в машинном отделении судна произошел пожар. Экипаж перешел на борт буксира British. Как пояснили в Росморречфлоте, было задымление в районе судна, но открытого огня не наблюдалось.

Сейчас возгорание локализовано. На месте ЧП работают следователи, которые выясняют обстоятельства случившегося. При этом рассматриваются сразу несколько версий произошедшего.

- Могло произойти замыкание электропроводки, либо было неисправно какое-либо электрооборудование. Не исключаем и то, что пожар мог возникнуть из-за небрежного обращения с открытым огнем, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах. - Иногда происходит самовоспламенение грузов, неправильно уложенных в трюмах.

Чтобы установить истинную причину, следователям предстоит провести не только осмотр судна, но и затребовать экспертизы.

- Проводится доследственная проверка, - говорит старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская. - Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте устанавливают все обстоятельства произошедшего и ущерб от возгорания.

Судно было построено 40 лет назад. Фото: marinetraffic.com

Отметим, что пожар на танкере в Черном море не привел к загрязнению воды.

- Иностранный танкер перевозил 700 тонн мазута на борту, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. - На данный момент мы ведем наблюдением. Однако следов поступления в воду загрязнения нет.

Кроме того, сообщается, что препятствий судоходству в Керченском проливе нет. Танкер находится на якорной стоянке.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», позднее эксперты проведут оценку состояния танкера, чтобы определить, может ли экипаж вернуться на судно.

СПРАВКА «КП»

Almuntazah — танкер для нефтепродуктов, построенный в 1982 году. Он выходит в море под флагом Коморских островов. Его грузоподъемность составляет 3389 тонн дедвейта, а его текущая осадка составляет 3,8 метра. Общая длина судна составляет 77 метров, а ширина - 14,3 метра.

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