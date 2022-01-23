Ад на дорогах: по каким участкам трасс не проехать из-за снегопада в Краснодарском крае

По каким участкам трасс не проехать из-за снегопада в Краснодарском крае. Фото: администрации края.

23 января запомнится жителям Краснодарского края надолго. Вот уже больше суток Кубань неистово засыпает. Небо словно прорвало. Из-за обильного снегопада и низовой метели по некоторым сельским дорогам невозможно было проехать. Кроме того, дорожные службы частично перекрывают некоторые участки дорог. «КП» - Кубань» рассказывает, по каким участкам трасс не проехать из-за снегопада в Краснодарском крае.

КОНКРЕТНО

Краевой минтранс составил список наиболее сложных участков, где движение из-за непогоды затруднено.

Горячий Ключ – Хадыженск:

- на подъезде к селу Фанагорийское,

- на подъезде к поселку Мирный,

- при подъезде к поселку Первомайский,

- около села Безымянное,

- на подъезде к поселку Октябрьский.

Туапсинский район:

- движение в районе Шаумянского перевала приостановлено;

- сложная обстановка на участке село Георгиевское – аул Большое Псеушхо;

- затруднен проезд на отрезке село Георгиевское – село Анастасиевка;

- сложная обстановка на участках село Шаумян – хутор Терзиян, а также село Шаумян – село Садовое,

- на подъезде к селу Тенгинка,

- поселок Новомихайловский – аул Псебе,

- поселок Октябрьский – село Гунайка Четвертая.

- Перерывов в движении на участках федеральных автодорог не наблюдается, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - В районе Молдовановского развернут пункт обогрева.

Напомним, «снежный апокалипсис», накрывший регион, продолжится и на следующей неделе. Синоптики уже выдали неутешительный прогноз. Пока в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.

- Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - предупреждают в администрации края. - На дорогах ожидается сильный гололед.

Водителей просят воздержаться от поездок на личных автомобилях.